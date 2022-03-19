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Кассетные боеприпасы и авиаудары: в Донецкой области за сутки убиты и ранены десятки гражданских

Елена РощинаСуббота, 19 марта 2022, 12:27

В Донецкой области российские войска 18 марта обстреляли 8 населенных пунктов, повредили 37 зданий, есть погибшие и раненые среди гражданских, пострадали и дети.

Источник: оперативная сводка полиции Донецкой области за 18 марта

Детали: За минувшие сутки обстрелам со стороны россиян подверглись 8 населенных пунктов Донецкой области. Повреждены, по меньшей мере, 37 жилых домов и объектов инфраструктуры.

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В результате ударов российских войск погибли и получили ранения десятки гражданских жителей. Среди пострадавших есть дети.

Под огнем оккупантов находились Мариуполь, Авдеевка, Краматорск, Покровск, Новоселидовка, Верхнеторецкое, Крымка, Степное.

Российская армия обстреливала города и села из авиации, реактивной и тяжелой артиллерии, в частности, использовала запрещенные кассетные боеприпасы.

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Среди гражданских объектов, которые разрушила РФ, – многоэтажные и частные дома, школа, детский сад, музей, торговый центр и админздания.

 

Полиция открыла уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Темы: Донецкая областьвойнаоружие
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