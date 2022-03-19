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Запоріжжя: вокзал зачинять на час комендантської години, посадка і висадка заборонені

Роман ПетренкоСубота, 19 березня 2022, 14:05
Запоріжжя: вокзал зачинять на час комендантської години, посадка і висадка заборонені

На час запровадження у Запоріжжі комендантської години з 19 по 21 березня вокзал буде зачинений, а висадка та посадка пасажирів заборонені.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Наразі готується до відправки останній на 19 березня евакуаційний рейс №86 Дніпро-Львів/Ковель о 16:05.

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Поїзди поновлять рух після комендантської години.

Нагадаємо: Комендантська година ­у Запоріжжі діятиме з 16:00 суботи до 6:00 понеділка, загалом триватиме 38 годин.

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Теми: ЗапоріжжяУкрзалізниця
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