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Запорожье: вокзал закроют на время комендантского часа, посадка и высадка запрещены

Роман ПетренкоСуббота, 19 марта 2022, 15:05

На время введения в Запорожье комендантского часа с 19 по 21 марта вокзал будет закрыт, а высадка и посадка пассажиров запрещена.

Источник: Укрзализныця              

Детали: Сейчас готовится к отправке последний на 19 марта эвакуационный рейс №86 Днепр-Львов/Ковель в 16:05.

Поезда возобновят движение после комендантского часа.

Напомним: Комендантский час в Запорожье будет действовать с 16:00 субботы до 6:00 понедельника, в общей сложности продлится 38 часов.

Темы: ЗапорожьеУкрзализныця
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