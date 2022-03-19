Запорожье: вокзал закроют на время комендантского часа, посадка и высадка запрещены
Суббота, 19 марта 2022, 15:05
На время введения в Запорожье комендантского часа с 19 по 21 марта вокзал будет закрыт, а высадка и посадка пассажиров запрещена.
Источник: Укрзализныця
Детали: Сейчас готовится к отправке последний на 19 марта эвакуационный рейс №86 Днепр-Львов/Ковель в 16:05.
Поезда возобновят движение после комендантского часа.
Напомним: Комендантский час в Запорожье будет действовать с 16:00 субботы до 6:00 понедельника, в общей сложности продлится 38 часов.