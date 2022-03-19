Українська ППО мінусує ще один ворожий гелікоптер-алігатор над Київщиною
Субота, 19 березня 2022, 16:02
Протиповітряна оборона Сухопутніх військ України збила російський бойовий гелікоптер на Київщиною.
Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram
Пряма мова: "Сьогодні, в Бучанському районі, підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор"!
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Вертоліт збито з використанням ПЗРК "Стінгер".
Дякуємо хлопцям за захист нашого неба. Перемога буде за нами. Слава Україні!".