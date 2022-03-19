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Українська ППО мінусує ще один ворожий гелікоптер-алігатор над Київщиною

Валентина РоманенкоСубота, 19 березня 2022, 16:02
Українська ППО мінусує ще один ворожий гелікоптер-алігатор над Київщиною
ілюстративне фото К-52

Протиповітряна оборона Сухопутніх військ України збила російський бойовий гелікоптер на Київщиною.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні, в Бучанському районі, підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор"!

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Вертоліт збито з використанням ПЗРК "Стінгер".

Дякуємо хлопцям за захист нашого неба. Перемога буде за нами. Слава Україні!".

Теми: війнаКиївська область
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