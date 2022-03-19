Українська ППО мінусує ще один ворожий гелікоптер-алігатор над Київщиною

Протиповітряна оборона Сухопутніх військ України збила російський бойовий гелікоптер на Київщиною.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні, в Бучанському районі, підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор"!

Реклама:

Вертоліт збито з використанням ПЗРК "Стінгер".

Дякуємо хлопцям за захист нашого неба. Перемога буде за нами. Слава Україні!".