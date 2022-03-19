Украинская ПВО минусует еще один вражеский вертолет-аллигатор над Киевщиной

Противовоздушная оборона Сухопутных войск Украины сбила российский боевой вертолет на Киевщине.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram

Прямая речь: "Сегодня, в Бучанском районе, подразделениями ПВО СВ Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52! Минус еще один вражеский "Аллигатор"!

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Вертолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер".

Спасибо ребятам за защиту нашего неба. Победа будет за нами. Слава Украине!".