Украинская ПВО минусует еще один вражеский вертолет-аллигатор над Киевщиной
Суббота, 19 марта 2022, 17:02
Противовоздушная оборона Сухопутных войск Украины сбила российский боевой вертолет на Киевщине.
Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram
Прямая речь: "Сегодня, в Бучанском районе, подразделениями ПВО СВ Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52! Минус еще один вражеский "Аллигатор"!
Вертолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер".
Спасибо ребятам за защиту нашего неба. Победа будет за нами. Слава Украине!".
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