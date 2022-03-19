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Внаслідок ракетного удару по об'єкту на Івано-Франківщині жертв немає

Валентина РоманенкоСубота, 19 березня 2022, 17:12
Внаслідок ракетного удару по об'єкту на Івано-Франківщині жертв немає
Юрій Ігнат. фото Повітряних сил ЗСУ

Внаслідок ракетного удару російського по військовому об’єкту на Івано-Франківщині, ніхто не загинув та не травмувався.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат у коментарі УП

Пряма мова: "Розуміємо резонанс – агресор вперше заявив, що використав гіперзвукову ракету. Наразі тип ракети, застосованої ворогом, встановлюється. Водночас повідомляємо, що жертв від ворожого удару, на щастя, немає"

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Що передувало: Росія заявила, що завдала ударів по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у Делятині Івано-Франківської області гіперзвуковими ракетами комплексу "Кинжал".  Збройні сили України поки не можуть підтвердити удар саме такими ракетами.

Теми: Івано-Франківська областьвійна
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