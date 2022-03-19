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В результате ракетного удара по объекту на Ивано-Франковщине жертв нет

Валентина РоманенкоСуббота, 19 марта 2022, 18:12
Юрий Игнат. фото Воздушных сил ВСУ

В результате ракетного удара российского по военному объекту в Ивано-Франковской области никто не погиб и не травмировался.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в комментарии УП

Прямая речь: "Понимаем резонанс – агрессор впервые заявил, что использовал гиперзвуковую ракету. В настоящее время тип ракеты, применяемой врагом, устанавливается. В то же время сообщаем, что жертв от вражеского удара, к счастью, нет".

Что предшествовало: Россия заявила, что нанесла удары по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в Делятине Ивано-Франковской области гиперзвуковыми ракетами комплекса "Кинжал". Вооруженные силы Украины пока не могут подтвердить удар именно такими ракетами.

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Темы: Ивано-Франковская областьвойна
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