В результате ракетного удара по объекту на Ивано-Франковщине жертв нет

В результате ракетного удара российского по военному объекту в Ивано-Франковской области никто не погиб и не травмировался.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в комментарии УП

Прямая речь: "Понимаем резонанс – агрессор впервые заявил, что использовал гиперзвуковую ракету. В настоящее время тип ракеты, применяемой врагом, устанавливается. В то же время сообщаем, что жертв от вражеского удара, к счастью, нет".

Что предшествовало: Россия заявила, что нанесла удары по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в Делятине Ивано-Франковской области гиперзвуковыми ракетами комплекса "Кинжал". Вооруженные силы Украины пока не могут подтвердить удар именно такими ракетами.