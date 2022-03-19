Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Остання група білоруських дипломатів покинула Україну

Субота, 19 березня 2022, 19:25

Посол Білорусі в Україні Ігорь Сокіл заявив, що посольство повністю завершило евакуацію своїх співробітників.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на білоруську державну агенцію БелТА.

Причиною евакуація посол називає "нестерпні умови роботи" - зокрема, у посольства були заблоковані всі фінансові рахунки, а співробітникам посольства ніби то були "створені нестерпні умови, були загрози фізичної розправи постійно".

Реклама:

Як зазначається, остання група дипломатів покинула Україну 18-19 березня.

Нагадаємо, що при перетині кордону білоруським послом стався інцидент - голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко через білоруського посла передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо "30 срібняків". 

Посол відмовився взяти передачу та пішов із невдоволеним виглядом, гроші відскочили від нього. "Із презирством", – кинув навздогін український прикордонник.

ВІДЕО ДНЯ

Білоруський посол цей епізод не коментував, однак зазначив, що його "машина як посла була повністю доглянута, розпакована, навіть внутрішні елементи обшивки знімалися, особисті речі були доглянуті".

Нагадаємо, евакуація посольства може бути останньою підготовкою перед оголошенням війни. Росія евакуювала своїх дипломатів з України за один день до вторгнення.

Теми: Білорусьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі почалися навчання країн ОДКБ, Україна посилила кордон – Наєв
Польща заявила, що готова "повністю відрізати" Білорусь від Європи у разі потреби
В МЗС пояснили, чому послам РФ та Білорусі не місце на врученні Нобелівської премії
Останні новини
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
Усі новини...
Реклама: