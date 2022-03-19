Остання група білоруських дипломатів покинула Україну

Посол Білорусі в Україні Ігорь Сокіл заявив, що посольство повністю завершило евакуацію своїх співробітників.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на білоруську державну агенцію БелТА.

Причиною евакуація посол називає "нестерпні умови роботи" - зокрема, у посольства були заблоковані всі фінансові рахунки, а співробітникам посольства ніби то були "створені нестерпні умови, були загрози фізичної розправи постійно".

Як зазначається, остання група дипломатів покинула Україну 18-19 березня.

Нагадаємо, що при перетині кордону білоруським послом стався інцидент - голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко через білоруського посла передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо "30 срібняків".

Посол відмовився взяти передачу та пішов із невдоволеним виглядом, гроші відскочили від нього. "Із презирством", – кинув навздогін український прикордонник.

Білоруський посол цей епізод не коментував, однак зазначив, що його "машина як посла була повністю доглянута, розпакована, навіть внутрішні елементи обшивки знімалися, особисті речі були доглянуті".

Нагадаємо, евакуація посольства може бути останньою підготовкою перед оголошенням війни. Росія евакуювала своїх дипломатів з України за один день до вторгнення.