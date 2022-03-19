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Последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину

Суббота, 19 марта 2022, 20:25

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявил, что посольство полностью завершило эвакуацию своих сотрудников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное агентство БелТА.

Причиной эвакуация посол называет "несносные условия работы" - в частности, у посольства были заблокированы все финансовые счета, а сотрудникам посольства якобы были "созданные невыносимые условия, были угрозы физической расправы постоянно",.

Последняя группа дипломатов покинула Украину 18-19 марта.

При этом белорусский посол жалуется, что пересечении границы в пункте пропуска Могилев-Подольский на украино-молдавской границе дипломаты потерпели почти 20-часовой осмотр.

Напомним, что при пересечении границы белорусским послом произошел инцидент - глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко через белорусского посла передал главе Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо "30 серебряников".

Посол отказался взять передачу и удалился с недовольным видом, деньги отскочили от него. "С презрением", – бросил вдогонку украинский пограничник.

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Белорусский посол этот эпизод не комментировал, однако отметил, что его "машина как посла была полностью изучена, распакована, даже внутренние элементы обшивки снимались, личные вещи были ухожены".

Напомним, эвакуация посольства может являться последней подготовкой перед объявлением войны. Россия эвакуировала своих дипломатов из Украины за один день до вторжения.

Темы: Беларусьвойна
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