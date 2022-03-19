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Міноборони: У Криму окремі підрозділи морпіхів втратили до 90% складу

Субота, 19 березня 2022, 19:43

У тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90 відсотків особового складу, резервів для відновлення втрат немає.

Джерело: Міноборони.

Деталі: Згідно з інформацією, спостерігаються спроби укомплектувати роти для відправки в Україну за рахунок відряджених з інших військових частин. 

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Дослівно: "У цих підрозділах понад 20 осіб написали рапорти про відмову брати участь у війні проти України, до "відказників" застосовуються репресивні методи впливу".

Що ще важливо: Також протягом останніх днів на Миколаївському напрямку російські підрозділи, що були укомплектовані за рахунок мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області, також зазнали суттєвих втрат. 

За даними Міноборони, протягом двох діб боїв безповоротні втрати противника склали понад 200 осіб, "решта деморалізовані та відмовляються брати участь у бойових діях". 

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Дослівно: "Мобілізовані відверто звинувачують російське командування у використанні їх для "розвідки боєм", щоб виявити позиції ЗС України.

До Луганської обласної лікарні щодня прибувають рефрижератори з вантажем "200". Це тіла солдат 2-го армійського корпусу, який має значні втрати. Біля райвиконкомів вишикувались черги родичів загиблих за довідками по смерть".

Теми: КримвійнаРосія
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