Минобороны: В Крыму отдельные подразделения морпехов потеряли до 90% состава

Во временно оккупированном Крыму отдельные подразделения морской пехоты потеряли до 90 процентов личного состава, резервов по восстановлению потерь нет.

Источник: Минобороны.

Детали: Согласно информации, наблюдаются попытки укомплектовать роты для отправки в Украину за счет откомандированных из других воинских частей.

Реклама:

Дословно: "В этих подразделениях более 20 человек написали рапорты об отказе участвовать в войне против Украины, к "отказникам" применяются репрессивные методы воздействия".

Что еще важно: Также в течение последних дней на Николаевском направлении российские подразделения, укомплектованные за счет мобилизации на временно оккупированной территории Донецкой области, также понесли существенные потери.

По данным Минобороны, в течение двух суток боев безвозвратные потери противника составили более 200 человек, "остальные деморализованы и отказываются участвовать в боевых действиях".

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Мобилизированные обвиняют российское командование в использовании их для "разведки боем", чтобы выявить позиции ВС Украины.

В Луганскую областную больницу ежедневно прибывают рефрижераторы с грузом "200". Это тела солдат 2-го армейского корпуса, имеющего значительные потери. У райисполкомов выстроились очереди родственников погибших по справкам за смертью".