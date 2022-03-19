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Порошенко закликав українців утриматися від політдискусій перед лицем ворога

Валентина РоманенкоСубота, 19 березня 2022, 21:27

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав громадян на час війни з Росією утриматися від політичних дискусій, які сприяють розбрату і шкодять державі.

Джерело: Порошенко в Facebook

Пряма мова: "Принцип внутрішньополітичної єдності під час війни для нас є непохитним. Ми сильні, поки єдині. Ворог у нас сьогодні один – путінська росія. Спільними зусиллями маємо захищати Україну, забувши про будь-які старі розбіжності.

Багато хто втомився, емоційно виснажився. У когось спонтанно написався недоречний пост чи зірвалася з вуст непродумана заява. А далі як у тій приказці: "слово за слово, чем-то по столу". І провокується внутрішнє протистояння, яке точно не працює на Україну.

Засмучений деякими дискусіями в соціальних мережах. Закликаю усіх до стриманості. Всі, хто володіє словом, мають бити в одну ціль – у Кремль".

Нагадаємо: Нещодавно радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Прямий" заявив, що однією з причин повномасштабного нападу РФ на Україну нібито стало закріплення "попередниками" а саме Порошенком у Конституції курсу на членство в НАТО. Це викликало бурхливу реакцію прихильників 5-го президента України та звинувачення в бік нинішньої влади.

В своючергу головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав політиків, які перебувають у тилових містах, не принижувати наших захисників своїми "експертними оцінками".

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Теми: війнаПорошенко
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