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Порошенко призвал украинцев воздержаться от политдискуссий перед лицом врага

Валентина РоманенкоСуббота, 19 марта 2022, 21:27

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал граждан на время войны с Россией воздержаться от политических дискуссий, которые способствуют раздору и наносят вред государству.

Источник: Порошенко в Facebook

Прямая речь: "Принцип внутриполитического единства во время войны для нас непреклонен. Мы сильны, пока едины. Враг у нас сегодня один – путинская россия. Совместными усилиями должны защищать Украину, забыв о любых старых разногласиях.

Многие устали, эмоционально истощились. У кого-то спонтанно написался неуместный пост или сорвалось с уст непродуманное заявление. А дальше как в поговорке: "слово за слово, чем-то по столу". И провоцируется внутреннее противостояние, точно не работающее на Украину.

Расстроен некоторыми дискуссиями в социальных сетях. Призываю всех к сдержанности. Все владеющие словом должны бить в одну цель – в Кремль".

Напомним: Недавно советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Прямой" заявил, что одной из причин полномасштабного нападения РФ на Украину якобы стало закрепление "предшественниками", а именно Порошенко в Конституции курса на членство в НАТО. Это вызвало бурную реакцию сторонников 5-го президента Украины и обвинение в сторону нынешней власти.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал политиков, находящихся в тыловых городах, не унижать защитников Украины своими "экспертными оценками".

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Темы: войнаПорошенко
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