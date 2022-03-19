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Із Маріуполя в суботу евакуювали більше 4 тисяч людей, із Бородянки виїхати не змогли

Катерина ТищенкоСубота, 19 березня 2022, 21:58
Ірина Верещук, фото ОП

У суботу гуманітарними коридорами було евакуйовано 6623 людини, з них більше 4 тисяч осіб – із Маріуполя.

Джерело: голова МінТОТ Ірина Верещук на брифінгу

Пряма мова: "З 10 гуманітарних коридорів сьогодні спрацювало 8. Всього евакуйовано 6623 людини".

Деталі: На Донеччині з Маріуполя до Запоріжжя гуманітарним коридором виїхало 4128 осіб, з яких 1172 дитини.

Також з міста Мангуш до Бердянська автобусами було перевезено майже 500 маріупольців, які у неділю зранку зможуть виїхати автобусами до Запоріжжя.

Верещук також повідомила, що автобуси із Запоріжжя для евакуації маріупольців зараз прибувають до Бердянська.

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"Завтра на площі перед міським спорткомплексом у Бердянську автобуси будуть о 9 годині. Відправлення до Запоріжжя планується об 11", - сказала вона.

Також влада працює над організацією транспорту для вивезення маріупольців з Портового, Мелекіного та Нікольського.

У Київській області з села Бервиця до Броварів вивезено 500 людей, з міста Буча до селища Білогородка евакуювали 320 людей, з селища Богданівка до Броварів – тисячу людей.

Верещук також повідомила, що з міста Бородянка до Білої Церкви евакуація не відбулася через обстріли.

"Автобуси залишаються на маршруті і зможуть почати евакуацію людей з Бородянки завтра з самого ранку", - зазначила вона.

На Луганщині з міста Лисичанськ до міста Бахмут виїхало 160 людей, з міста Сєвєродонецьк до Бахмута – також 160 людей, з міста Рубіжне до Бахмута – 45 людей, з Попасної до Бахмута – 310 людей. У ці міста також було доставлено гуманітарні вантажі – продукти та медикаменти.

На Херсонщині 14 вантажівок з гуманітарною допомогою для міст області були зупинені окупаційними військами на півдорозі. Доставка гуманітарних вантажів не відбулася.

"Завтра ми плануємо маршрути евакуації для населених пунктів Київської області, продовження евакуацію маріупольців до Запоріжжя та доставку гуманітарних вантажів у Харківській області", - анонсувала Верещук.

Теми: евакуаціяВерещукМаріуполь
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