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Из Мариуполя в субботу эвакуировали более 4 тысяч человек, из Бородянки уехать не смогли

Катерина ТищенкоСуббота, 19 марта 2022, 21:58
Ирина Верещук, фото ОП

В субботу гуманитарными коридорами было эвакуировано 6623 человека, из них более 4 тысяч человек – из Мариуполя.

Источник: глава МинТОТ Ирина Верещук на брифинге

Прямая речь: "Из 10 гуманитарных коридоров сегодня сработало 8. Всего эвакуировано 6623 человека".

Детали: В Донецкой области из Мариуполя в Запорожье гуманитарным коридором выехало 4128 человек, из которых 1172 ребенка.

Также из города Мангуш в Бердянск автобусами было перевезено почти 500 мариупольцев, которые в воскресенье утром смогут выехать на автобусах в Запорожье.

Верещук также сообщила, что автобусы из Запорожья для эвакуации мариупольцев сейчас прибывают в Бердянск.

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"Завтра на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске автобусы будут в 9 часов. Отправление в Запорожье планируется в 11", - сказала она.

Также власти работают над организацией транспорта для вывоза мариупольцев из Портового, Мелекиного и Никольского.

В Киевской области из села Бервица в Бровары вывезено 500 человек, из города Буча в поселок Белогородка эвакуировали 320 человек, из поселка Богдановка в Бровары – тысячу человек.

Верещук также сообщила, что из города Бородянка в Белую Церковь эвакуация не произошла из-за обстрелов.

"Автобусы остаются на маршруте и смогут начать эвакуацию людей из Бородянки завтра с самого утра", - отметила она.

В Луганской области из города Лисичанск в город Бахмут выехало 160 человек, из города Северодонецк в Бахмут – также 160 человек, из города Рубежное в Бахмут – 45 человек, из Попасной в Бахмут – 310 человек. В эти города также были доставлены гуманитарные грузы – продукты и медикаменты.

В Херсонской области 14 грузовиков с гуманитарной помощью для городов области были остановлены оккупационными войсками на полпути. Доставка гуманитарных грузов не состоялась.

"Завтра мы планируем маршруты эвакуации для населенных пунктов Киевской области, продолжение эвакуации мариупольцев в Запорожье и доставку гуманитарных грузов в Харьковскую область", - анонсировала Верещук.

Темы: эвакуацияВерещукМариуполь
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