Путін надзвичайно розгніваний санкціями – американська розвідка

Журналісти американського телеканалу CNN зі своїх джерел в розвідці США твердять, що останні кілька днів російський президент Путін перебуває в надзвичайно розгніваному стані через суворі санкції Заходу на російську економіку.

Джерело: CNN з посиланням на двох неназваних високопосадовців в американській адміністрації

Деталі: Нібито високопосадовці у владних кабінетах США офіційно звернулися до розвідувальних відомств з’ясувати, який настрій у Путіна та проаналізувати, чи загалом стабільний в нього психічний стан.

За словами співрозмовників журналістів, у частини американських політиків викликало занепокоєння надзвичайно різка та авантюрна спроба захоплення всієї України 24 лютого. Мовляв, це доволі сильно вирізняється на тлі рішень та поведінки Путіна за останні 22 роки.

CNN нібито дістало копію звіту, який роздали керівництву понад десяти розвідок західних країн. Американське ФБР нібито зуміло отримати від неназваного джерела інформацію, що поведінка Путіна стала "непередбачуваною і такою, що викликає занепокоєння". Однак, це джерело не могло дізнатися про це самотужки, а отримало цю інформацію від ще однієї неназваної особи, яка нібито "надзвичайно добре поінформована".

У цій записці від ФБР також зазначено, що Путін був надзвичайно розлючений санкційними заходами, які запровадили уряди країн Заходу після початку російського вторгнення в Україну, оскільки він відчув, що санкції погіршили ситуацію набагато швидше, ніж він сподівався, і в масштабі, який не є прийнятним для нього.

У копії звіту, яку дістали журналісти, вилучені речення щодо котрих санкцій з-поміж низки заходів різних урядів країн Заходу був найбільш розлючений Путін.

Крім того, розвідка нібито повідомила, що об’єктивний стан справ щодо російського вторгнення в Україну ретельно приховується і замовчується, включно з "елітою" російського суспільства. Нібито багато заможних росіян не мали жодної звістки про те, що Європа планує закрити небо для польотів російських літаків, і збиралися далі собі здійснювати поїздки закордон.

Водночас, ФБР наголошує, що джерело інформації могло передати всі ці тези, аби вплинути та маніпулювати політичним керівництвом США в ухваленні рішень щодо Росії. Наразі вони не змогли підтвердити ці факти через інші джерела або знайти інші шляхи аналізу настрою та психічного стану очільника Росії.

Журналісти кажуть, що американські політики, зокрема представники Конгресу та адміністрації президента, занепокоєні психічним станом російського президента, а тому нібито попросили американську розвідку спробувати з’ясувати, як його психічний стан впливає на ухвалення рішень стосовно України.

Передісторія: