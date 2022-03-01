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Роскомнадзор масово блокує сайти, які пишуть про напад Росії на Україну

Ірина БалачукВівторок, 1 березня 2022, 05:32
Роскомнадзор масово блокує сайти, які пишуть про напад Росії на Україну
Скриншот з ТГ

Роскомнадхор розпочав масове блокування російських інформаційних сайтів через те, що вони пишуть про напад путінської Росії на Україну.

Джерело: Тайга.інфо, DOXA, ТВ2. Новини Томська та Сибір, російський "Інтерфакс"

Деталі: Серед заблокованих порталів – сайт новин Сибіру Тайга.інфо, який публікував онлайн про війну в Україні. 

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скриншот з телеграм-сторінки

Портал писав про те, що так звана операція на Донбасі насправді повномасштабна війна по всій території України, що російські війська обстрілюють Київ та інші міста; про те, що гинуть мирні люди; про закрите небо та санкції проти Росії тощо. 

А також незалежний студентський журнал DOXA, який опублікував "Довідник для антивоєнних суперечок у сім'ї та на роботі". 

 

Автори цього гайду засудили напад Путіна на Україну, розповіли про те, що Росія атакує ракетами житлові будинки і дитсадки по всій території України, давали посилання на офіційні сторінки української влади, де повідомлялося про загиблих російських солдатів, тоді як російська влада замовчувала інформацію про загиблих росіян. 

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скриншот з гайда

Інтернет-агентство новин "ТВ2. Новини Томська та Сибір" – за онлайн-матеріал про війну. 

 
Скриншот з сайту 

Дослівно Тайга.інфо у Twitter: "Друзі, тут нас РКН заблокував через вчорашній онлайн про війну. Суть вимог ми не розуміємо, але змушені були поки що прибрати його з сайту, щоб продовжити працювати. РКН повідомили про це, але блокування поки що зберігається. Скоро запустимо новий онлайн. А також підписуйтесь на телегу поки можливо".

Деталі: Новинний портал зазначив, що сайт заблокували тому, що в їхньому "онлайні про події у світі, опублікованому 28 лютого, містилася заборонена інформація".

Тайга.інфо опублікувала цитату з листа Роскомнадзору на адресу редакції. У ньому російський регулятор заявляє, що на сайті були "інформаційні матеріали про нібито напад Росії на територію України. Разом з цим, за даними офіційних джерел Російської Федерації, зокрема Міноборони Росії, зазначена інформація не відповідає дійсності, формує у людей панічні настрої, створює передумови до масових порушень громадського порядку та громадської безпеки".

Редакція повідомила, що попередження про блокування надійшло о 03:25, коли журналісти "намагалися трохи поспати", і "блокування відбулося фактично одразу", тобто сайту навіть не дали виконати вимог.

Портал заявив, що змушений був виконати вимоги РКН і зняти матеріал, щоб продовжити роботу. Проте вранці 1 березня вони продовжили публікувати онлайн про 6-й день російської війни в Україні.

Сайт DOXA також підкреслив, що їх заблокували в Росії незаконно, оскільки з моменту отримання повідомлення Роскомнадзору минуло менше 24 годин.

Наразі читачі DOXA діляться архівною сторінкою гайду про війну в Україні.

"ТВ2. Новини Томська та Сибір" заявили, що після блокування видалили онлайн, але деякі сторінки про російську війну в Україні доступні з переходу за посиланнями з Telegram-сторінки видання.

Раніше Роскомнадзор направив десяти російським ЗМІ вимогу про "видалення фейків" про дії Збройних сил РФ на території України та розпочав адміністративне розслідування цих фактів, попередивши про відповідальність у вигляді штрафів у розмірі до 5 млн рублів.

"Фейками" російський регулятор називає всі матеріали, в яких йдеться про обстріл російськими військами українських міст та загибель мирних жителів України, а також матеріали, в яких так звана путінська "операція" називається нападом, вторгненням або оголошенням війни.

Відповідні повідомлення, згідно з даними російського "Інтерфаксу", отримали "Эхо Москвы", "ІноСМІ", "Медіазона" (визнана ЗМІ-іноагентом), "New Times", "Дощ" (визнаний ЗМІ-іноагентом), "Вільна Преса", "Крим.Реалії" (визнаний ЗМІ-іноагентом), "Новая Газета", "Журналіст" (визнаний ЗМІ-іноагентом), "Леніздат".

Чому це важливо: Вночі 24 лютого Росія напала на Україну. Вона масово обстрілює житлові квартали по всій території України. При цьому Росія блокує своїм громадянам доступ до правдивої інформації; блокує українські сайти, які публікують фото і відео про убитих на нашій землі і полонених російських військових – і при цьому сама нічого не робить, щоб російські матері могли повернути додому мертвих синів; транслює зі своїх ТБ-каналів пропаганду про нібито "нацистів і наркоманів" в Україні і масово затримує людей, які виходять на протест проти війни.  

Теми: РосіявійнаЗМІпропаганда
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