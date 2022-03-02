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У кількох регіонах Росії визнали загибель військових РФ в Україні

Олена РощінаСереда, 2 березня 2022, 14:18

Влада кількох регіонів Росії 1-2 березня повідомила про загибель військовослужбовців в Україні.

Джерело: "Meduza"

Деталі: Влада Ханти-Мансійського автономного округу, Мордовії, Челябінської, Брянської та Волгоградської областей РФ повідомила про загибель військових в Україні

За офіційною інформацією, загинули: 27-річний Ігор Василенко з ХМАО, 36-річний Костянтин Глушков із Челябінської області, 40-річний полковник Віктор Ісайкін із Мордовії, Артем Рогачов та Андрій Калмиков із Брянської області.

За даними журналістів, загинув житель Брянської області старший лейтенант Євген Бушуєв.

В адміністрації Волгоградської області повідомили про мешканців регіону, "загиблих при виконанні військового обов'язку під час спеціальної операції", не повідомляючи їхніх імен.

За даними ЗМІ, це 22-річний Олександр Бахарєв та 27-річний Валерій Коваленко.

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Офіційно Міноборони РФ визнає лише сам факт загибелі російських військовослужбовців в Україні, але не повідомляє точних даних. Влада України стверджує, що з початку війни загинули близько 5800 російських військових.

Теми: Росіявійна
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