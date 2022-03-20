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Зеленський: РНБО призупиняє діяльність ОПЗЖ, Партії Шарія та інших

Неділя, 20 березня 2022, 01:39

Рада нацбезпеки та оборони призупиняє діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського.

Деталі: Президент повідомив, що враховуючи повномасштабне вторгнення Росії, РНБО прийняла рішення призупинити будь-яку діяльність на території України низки партій, які мають зв’язки з країною-агресором.

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Пряма мова: "Діяльність політиків, спрямована на розкол чи колаборацію не матиме успіху, але отримає жорстку відповідь.

Тому РНБО вирішила, враховуючи повномасштабну війну, розв’язану РФ, та полтіичні зв’язки, які мають низка політичних структур із цією державою, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану.

А саме: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Мін'юст отримав доручення невідкладно "вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності зазначених політичних партій".

Теми: ЗеленськийОПЗЖШарійвійна
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