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Зеленский: СНБО останавливает деятельность ОПЗЖ, Партии Шария и других

Воскресенье, 20 марта 2022, 01:39

Совет нацбезопасности и обороны приостанавливает деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского.

Детали: Президент сообщил, что учитывая полномасштабное вторжение России, СНБО принял решение приостановить любую деятельность на территории Украины ряда партий, имеющих связи со страной-агрессором.

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Прямая речь: "Деятельность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успех, но получит жесткий ответ.

Поэтому СНБО решил, учитывая полномасштабную войну, развязанную РФ, и политические связи, которые имеет ряд политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения.

А именно: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украина", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

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Детали: Минюст получил поручение безотлагательно "принять в установленном порядке исчерпывающие меры по запрету деятельности указанных политических партий".

Темы: ЗеленскийОПЗЖШарийвойна
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