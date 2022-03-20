“Захоплююся ним”: Джонсон пропонував Зеленському евакуюватися до Британії, але він відмовився
Неділя, 20 березня 2022, 02:12
Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон "давним-давно" обговорював з президентом Володимиром Зеленським можливість евакуюватися до Британії, але той відмовився.
Джерело: Джонсон у The Sunday Times, якого цитують російські "РИА Новости"
Пряма мова: "Ми обговорювали все це давним-давно... Мушу вам сказати, що Володимир завжди давав ясно зрозуміти, що зобов'язаний українському народу і збирається залишатися там і дбати про нього.
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Я повинен сказати, що я захоплююся ним".
Нагадаємо: 26 лютого повідомлялося, що Штати готові евакуювати з Києва Зеленського за необхідності, але президент України відмовився.