“Захоплююся ним”: Джонсон пропонував Зеленському евакуюватися до Британії, але він відмовився

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон "давним-давно" обговорював з президентом Володимиром Зеленським можливість евакуюватися до Британії, але той відмовився.

Джерело: Джонсон у The Sunday Times, якого цитують російські "РИА Новости"

Пряма мова: "Ми обговорювали все це давним-давно... Мушу вам сказати, що Володимир завжди давав ясно зрозуміти, що зобов'язаний українському народу і збирається залишатися там і дбати про нього.

Реклама:

Я повинен сказати, що я захоплююся ним".

Нагадаємо: 26 лютого повідомлялося, що Штати готові евакуювати з Києва Зеленського за необхідності, але президент України відмовився.