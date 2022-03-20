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"Восхищаюсь им": Джонсон предлагал Зеленскому эвакуироваться в Британию, но он отказался

Анастасия КалатурВоскресенье, 20 марта 2022, 02:12
Восхищаюсь им: Джонсон предлагал Зеленскому эвакуироваться в Британию, но он отказался
ФОТО: GETTY

Британский премьер-министр Борис Джонсон "давным-давно" обсуждал с президентом Владимиром Зеленским возможность эвакуироваться в Британию, но тот отказался.

Источник: Джонсон в The Sunday Times, которого цитируют российские "РИА Новости"

Прямая речь: "Мы обсуждали все это давным-давно... Должен вам сказать, что Владимир всегда давал ясно понять, что обязан украинскому народу и собирается оставаться там и заботиться о нем.

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Я должен сказать, что я восхищаюсь им".

Напомним: 26 февраля сообщалось, что Штаты готовы эвакуировать из Киева Зеленского при необходимости, но президент Украины отказался.

Темы: ЗеленскийБорис Джонсон
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