Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Восхищаюсь им": Джонсон предлагал Зеленскому эвакуироваться в Британию, но он отказался

Анастасия КалатурВоскресенье, 20 марта 2022, 03:12
ФОТО: GETTY

Британский премьер-министр Борис Джонсон "давным-давно" обсуждал с президентом Владимиром Зеленским возможность эвакуироваться в Британию, но тот отказался.

Источник: Джонсон в The Sunday Times, которого цитируют российские "РИА Новости"

Прямая речь: "Мы обсуждали все это давным-давно... Должен вам сказать, что Владимир всегда давал ясно понять, что обязан украинскому народу и собирается оставаться там и заботиться о нем.

Я должен сказать, что я восхищаюсь им".

Напомним: 26 февраля сообщалось, что Штаты готовы эвакуировать из Киева Зеленского при необходимости, но президент Украины отказался.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ЗеленскийБорис Джонсон
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видео, обновлено от 8:43ВСУ уничтожили большой корабль РФ: горят тысячи тонн топлива и боеприпасы

Зеленский: Украина просит 1% самолетов НАТО, также просила 1% танков

фотоВ Херсоне на здании горсовета снова вывесили флаг Украины

Кулеба назвал пять стран, с которыми Украина говорит о гарантиях безопасности

Страны НАТО решили еще на год оставить Столтенберга генсеком – Sky News

фотоВСУ захватили колонну обеспечения оккупантов

Все новости...
Зеленский
Зеленский призвал мир поддержать Украину
Зеленский призвал россиян уезжать из РФ, чтобы не отдавать налоги на войну
Зеленский: Россия ищет любых подонков для убийства украинцев
Последние новости
15:10
Цена на нефть выросла до 120 долларов
15:05
фото В Киеве устанавливают защиту на памятники культурного наследия
14:59
Боррель о ходе войны: все решится в ближайшие 15 дней
14:45
Мосбиржа открылась: ее индекс вырос, как и некоторые акции российских компаний
14:40
Оборонные предприятия России останавливаются, ибо не хватает деталей – Генштаб ВСУ
14:28
В МИД Польши раскритиковали политику Венгрии по Украине и РФ
14:11
Польская экономика испытывает нехватку мужчин из Украины – исследование
14:05
Россия корректирует планы, перебрасывает технику в Беларусь и Крым для окружения Киева – сводка Генштаба
14:02
Национализация "дочки" "Газпрома" обойдется Британии в 4 миллиарда фунтов - Bloomberg
13:59
видео "Азовцы" уничтожили ББМ и 3 грузовика оккупантов
Все новости...