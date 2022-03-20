Джонсон застеріг від нормалізації відносин з Путіним: Це буде така ж помилка, як у 2014

Намагатися нормалізувати відносини з російським президентом Володимиром Путіним означало б припуститися помилки, як у 2014 році.

Джерело: британський прем'єр Борис Джонсон на конференції Консервативної партії, якого цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Намагатися після цього нормалізувати відносини з Путіним, як ми зробили в 2014 році, означало б знову зробити ту саму помилку, і саме тому Путін повинен зазнати невдачі.

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Це поворотний момент для світу, і це момент вибору. Це вибір між свободою і гнобленням".

Нагадаємо: Також Джонсон порівняв російський напад на Україну із діями нацистів та попередив – перемога Кремля стане "початком нової ери залякування у всій Східній Європі".