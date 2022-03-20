Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Джонсон застеріг від нормалізації відносин з Путіним: Це буде така ж помилка, як у 2014

Анастасія КалатурНеділя, 20 березня 2022, 05:15
ФОТО: GETTY

Намагатися нормалізувати відносини з російським президентом Володимиром Путіним означало б припуститися помилки, як у 2014 році.

Джерело: британський прем'єр Борис Джонсон на конференції Консервативної партії, якого цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Намагатися після цього нормалізувати відносини з Путіним, як ми зробили в 2014 році, означало б знову зробити ту саму помилку, і саме тому Путін повинен зазнати невдачі.

Це поворотний момент для світу, і це момент вибору. Це вибір між свободою і гнобленням".

Нагадаємо: Також Джонсон   порівняв російський напад на Україну із діями нацистів та попередив – перемога Кремля  стане "початком нової ери залякування у всій Східній Європі".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ПутінБорис Джонсон
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії повідомили про смерть Жириновського, влада спростовує

Під Києвом знищений опорний пункт росіян: десятки вбитих, інші повтікали

Окупанти влучили у нафтобазу під Києвом – ДСНС

Зведення штабу: ворог втратив понад 200 осіб, ЗСУ знищили 12 російських танків

ЄС виступив з вимогою до Росії припинити війну проти України

Зеленський назвав країни, що голосують за і проти України в ЄС, та жорстко присоромив Орбана

Усі новини...
Путін
Польський Сейм має підстави "визнати Путіна воєнним злочинцем" – резолюція
Путін доручив приймати оплату за поставлений в Європу газ в рублях
Чубайс пішов із посади при Путіні і виїхав із Росії – Bloomberg
Останні новини
11:28
На спецрахунку НБУ для армії залишилося всього 20 мільйонів
11:26
Вірменія звинуватила Азербайджан у наступі в Карабаху і просить допомоги в "миротворців РФ"
11:25
Розпочалась виплата вкладникам Сбєрбанку в Україні
11:17
За місяць війни Росія втратила вбитими понад 16 тисяч солдат - дані Міноборони
11:16
Фінляндія скасувала пасажирські поїзди до Росії
11:15
Двоє дітей загинули і троє отримали поранення від рук росіян на Донеччині 
11:07
У центробанку РФ заявили, що все золото знаходиться в їхньому сховищі
10:59
У Росії повідомили про смерть Жириновського, влада спростовує
10:59
Данілов: Україна завдала смертельного удару "рускому міру"
10:54
Фармкомпанія Gilead призупиняє всі неосновні бізнес-операції в РФ
Усі новини...