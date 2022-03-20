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Джонсон предостерег от нормализации отношений с Путиным: Это будет такая же ошибка, как в 2014

Анастасия КалатурВоскресенье, 20 марта 2022, 05:15
ФОТО: GETTY

Пытаться нормализовать отношения с российским президентом Владимиром Путиным значило бы допустить ошибку, как в 2014 году.

Источник: британский премьер Борис Джонсон на конференции Консервативной партии, которого цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Пытаться после этого нормализовать отношения с Путиным, как мы сделали в 2014 году, значило бы снова совершить ту же ошибку, и именно поэтому Путин должен потерпеть неудачу.

Это поворотный момент для мира и это момент выбора. Это выбор между свободой и угнетением".

Напомним: Также Джонсон сравнил российское нападение на Украину с действиями нацистов и предупредил – победа Кремля станет "началом новой эры запугивания во всей Восточной Европе".

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Темы: ПутинБорис Джонсон
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