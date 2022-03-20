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В Чернівцях демонтували зірку співака, який виступив на "святі" в Москві на підтримку війни

Анастасія КалатурНеділя, 20 березня 2022, 05:20
В Чернівцях демонтували зірку співака, який виступив на святі в Москві на підтримку війни
ФОТО: facebook.com/cvcouncil

З Театральної площі в Чернівцях демонтували зірку співака з Буковини Василя Герелло, який виступив на концерті в "Лужниках" на честь восьмої річниці незаконної окупації Криму та на підтримку війни в Україні.

Джерело: Чернівецька міська рада

Дослівно: "Україну намагається знищити російський агресор, а ти оспівуєш його "перемоги" – це не просто помилка. Таку зраду не забудуть! Не пробачать!

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Буковина не має жодної причини пишатись Василем Герелло. Цей "співак" підтримує жорстокого окупанта, розважає його під час вигаданих свят. У той же час, від ворожих рук гинуть тисячі українців.

Зраднику немає місця в Чернівцях! Саме тому демонтували його зірку з Театральної площі".

Нагадаємо: 18 березня у Москві влада влаштувала "святковий концерт" на честь восьмої річниці незаконної окупації Криму та на підтримку війни в Україні. В "Лужниках"  були понад 203 тисячі людей: понад 95 тисяч на стадіоні і понад 100 тисяч поряд з ним. На мітинг-концерті був і президент РФ Володимир  Путін.

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Теми: Чернівціколаборація
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