В Чернівцях демонтували зірку співака, який виступив на "святі" в Москві на підтримку війни

З Театральної площі в Чернівцях демонтували зірку співака з Буковини Василя Герелло, який виступив на концерті в "Лужниках" на честь восьмої річниці незаконної окупації Криму та на підтримку війни в Україні.

Джерело: Чернівецька міська рада

Дослівно: "Україну намагається знищити російський агресор, а ти оспівуєш його "перемоги" – це не просто помилка. Таку зраду не забудуть! Не пробачать!

Буковина не має жодної причини пишатись Василем Герелло. Цей "співак" підтримує жорстокого окупанта, розважає його під час вигаданих свят. У той же час, від ворожих рук гинуть тисячі українців.

Зраднику немає місця в Чернівцях! Саме тому демонтували його зірку з Театральної площі".

Нагадаємо: 18 березня у Москві влада влаштувала "святковий концерт" на честь восьмої річниці незаконної окупації Криму та на підтримку війни в Україні. В "Лужниках" були понад 203 тисячі людей: понад 95 тисяч на стадіоні і понад 100 тисяч поряд з ним. На мітинг-концерті був і президент РФ Володимир Путін.