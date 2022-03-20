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В Черновцах демонтировали звезду певца, выступившего на "празднике" в Москве в поддержку войны

Анастасия КалатурВоскресенье, 20 марта 2022, 06:20
ФОТО: facebook.com/cvcouncil

С Театральной площади в Черновцах демонтировали звезду певца с Буковины Василия Герелло, выступившего на концерте в "Лужниках" в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма и поддержки войны в Украине.

Источник: Черновицкий городской совет

Дословно: "Украину пытается уничтожить российский агрессор, а ты воспеваешь его "победы" – это не просто ошибка. Такую измену не забудут! Не простят!

У Буковины нет причины гордиться Василием Герелло. Этот "певец" поддерживает жестокого оккупанта, развлекает его во время вымышленных праздников. В то же время от вражеских рук погибают тысячи украинцев.

Предателю нет места в Черновцах! Именно поэтому демонтировали его звезду с Театральной площади".

Напомним: 18 марта в Москве власти устроили "праздничный концерт" в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма и в поддержку войны в Украине. В "Лужниках" были более 203 тысяч человек: более 95 тысяч на стадионе и более 100 тысяч рядом с ним. На митинг-концерте был и президент РФ Владимир Путин.

Темы: Черновцыколлаборационизм
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