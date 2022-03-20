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В Україні створили бюро для пошуку зниклих людей

Ірина БалачукНеділя, 20 березня 2022, 08:44
Фото ДСНС

В Україні створили Національне інформаційне бюро для збору інформації про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісті чи викрадених окупантами мешканців.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram

Дослівно Центр: "Створили Національне інформаційне бюро для збору та узагальнення даних про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісті, незаконно затриманих окупантами, у тому числі з-поміж мирного населення".

Деталі: Українська сторона через Бюро складає також списки загиблих і військовополонених російських солдатів.  

Зазначається, що це дозволить Україні вкотре довести злочини Росії, а в перспективі активізувати процес обміну як полоненими, так і тілами загиблих.

"Гаряча лінія" Національного інформаційного бюро: 1648. Для дзвінків з-за кордону: +380 44 287 81 65.

Найближчим часом також запрацює сайт. 

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Теми: Українавійнаполонені
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