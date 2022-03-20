В Украине создали бюро для поиска пропавших людей

В Украине создали Национальное информационное бюро для сбора информации об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести или похищенных оккупантами жителей.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram

Дословно Центр: "Создали Национальное информационное бюро для сбора и обобщения данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе среди мирного населения".

Детали: Украинская сторона через Бюро составляет также списки погибших и военнопленных российских солдат.

Отмечается, что это позволит Украине еще раз доказать преступления России, а в перспективе активизировать процесс обмена как пленными, так и телами погибших.

"Горячая линия" Национального информационного бюро: 1648. Для звонков из-за границы: +380 44 287 81 65.

В ближайшее время также заработает сайт.