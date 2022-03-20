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Автобуси для евакуації маріупольців заїхали до Бердянська

Олена РощінаНеділя, 20 березня 2022, 08:35

Колона автобусів для евакуації мешканців Маріуполя заїхала до Бердянська.

Джерело: Маріупольська міська рада 20 березня

Деталі: Посадка до автобусів відбувається на майданчику біля міського спорткомплексу (Мелітопольське шосе, 27).

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Відправлення автобусів – об 11:00.

Окрім цього, чергові 5 автобусів для продовження евакуації мешканців Маріуполя виїжджають із міста Запоріжжя до Бердянська.

Цьому передувало:  Колона автобусів виїхала із Запоріжжя об 11 ранку в суботу 19 березня, проте російські військові зупинили її за 3 км до окупованого Бердянська, перед селом Азовське.

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За Маріуполь точаться бої – це останнє велике місто на узбережжі Азовського моря, яке дає відсіч російській армії. Місто перебуває на грані виживання, а окупанти не дають евакуювати людей постійними обстрілами.

Теми: евакуаціяМаріупольБердянськвійна
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