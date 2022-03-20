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Автобусы для эвакуации мариупольцев заехали в Бердянск

Елена РощинаВоскресенье, 20 марта 2022, 08:35

Колонна автобусов для эвакуации жителей Мариуполя заехала в Бердянск.

Источник: Мариупольский городской совет 20 марта

Детали: Посадка в автобусы происходит на площадке возле городского спорткомплекса (Мелитопольское шоссе, 27).

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Отправление автобусов – в 11:00.

Кроме этого, очередные 5 автобусов для продолжения эвакуации жителей Мариуполя выезжают из города Запорожья в Бердянск.

Этому предшествовало: Колонна автобусов выехала из Запорожья в 11 утра в субботу 19 марта, однако российские военные остановили ее в 3 км от оккупированного Бердянска, перед селом Азовское.

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За Мариуполь идут бои – это последний крупный город на побережье Азовского моря, который дает отпор российской армии. Город находится на грани выживания, а оккупанты не дают эвакуировать людей постоянными обстрелами.

Темы: эвакуацияМариупольБердянсквойна
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