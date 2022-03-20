Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російська кампанія із захоплення Києва та великих міст зазнала невдачі – ISW

Роман ПетренкоНеділя, 20 березня 2022, 09:48
Російська кампанія із захоплення Києва та великих міст зазнала невдачі – ISW
ракетний удар в центр харкова

Російській армії не вистачило сил для взяття Києва, Харкова, Одеси та інших великих міст, повідомляють американські військові експерти з інституту вивчення війни (ISW).

Джерело: доповідь ISW

Деталі: Кампанія із захоплення великих міст України військами РФ провалилася. Кульмінацією первісної російської кампанії стало створення тупикової ситуації. Російські сили окопуються на периферії Києва та інших місцях, намагаючись зміцнити політичний контроль над територіями, які вони окупували.

Реклама:

Експерти вважають, що глухий кут, швидше за все, буде дуже жорстоким і кривавим, особливо якщо він затягнеться. Глухий кут - це не перемир'я і не припинення вогню, це стан війни, при якому кожна сторона проводить наступальні операції, які не змінюють обстановки.

Ці операції можуть бути дуже руйнівними та призвести до величезних жертв.

Вони вважають, що якщо війна в Україні зайде в глухий кут, російські сили продовжать бомбардувати і обстрілювати українські міста, спустошуючи їх і вбиваючи мирних жителів. Росіяни можуть сподіватися зламати волю українців продовжувати бойові дії за таких обставин, продемонструвавши нездатність Києва вигнати російські війська. Проте експерти впевнені, що у цьому окупанти зазнають невдачі.

ВІДЕО ДНЯ

Інститут також вважає, що росіяни відмовилися від планів нападу на Одесу принаймні найближчим часом.

Нагадаємо: Голова Київської міської військової адміністрації генерал Микола Жирнов впевнений, що росіяни мають зібрати всі наявні людські ресурси та привезти до столиці, аби мати змогу її захопити.

Теми: КиївХарківвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Київ
У Києві повідомили про замінування всіх ТРЦ
Інформація про "замінування" шкіл у Києві не підтвердилась
ЗМІ показали колишню резиденцію Онуфрія у Лаврі
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: