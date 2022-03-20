Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российская кампания по захвату Киева и крупных городов потерпела неудачу – ISW

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 марта 2022, 10:48
ракетный удар в центр харькова

У российской армии не хватило сил для взятия Киева, Харькова, Одессы и других больших городов, сообщают американские военные эксперты с института изучения войны (ISW).

Источник: доклад ISW

Детали: Кампания по захвату больших городов Украины войсками РФ провалилась.

Кульминацией первоначальной российской кампании стало создание тупиковой ситуации. Российские силы окапываются на периферии Киева и в других местах, пытаясь укрепить политический контроль над территориями, которые они в настоящее время занимают.

Эксперты считают, что тупик, скорее всего, будет очень жестоким и кровавым, особенно если он затянется. Тупик — это не перемирие и не прекращение огня, это состояние войны, при котором каждая сторона проводит наступательные операции, принципиально не меняющие обстановки.

Эти операции могут быть очень разрушительными и привести к огромным жертвам.

Они считают, что, если война в Украине зайдет в тупик, российские силы продолжат бомбить и обстреливать украинские города, опустошая их и убивая мирных жителей. Россияне могут надеяться сломить волю украинцев продолжать боевые действия в таких обстоятельствах, продемонстрировав неспособность Киева изгнать российские войска. Однако эксперты уверены, что в этом оккупанты потерпят неудачу.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Институт также считает, что россияне отказались от планов нападения на Одессу, по крайней мере, в ближайшее время.

Напомним: Глава Киевской городской военной администрации генерал Николай Жирнов уверен, что россиянам нужно собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти к столице, чтобы иметь возможность ее захватить.

Темы: КиевХарьковвойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден прибыл в польский город рядом с границей Украины

Никакого консенсуса с Россией по 4 упомянутым Эрдоганом пунктам нет – Кулеба

Россия снова изменила "цели спецоперации", угрожает штурмом облцентров

фотоРоссийские олигархи массово распродают свои самолеты

Россия перебрасывает новых военных в Беларусь и катера в Азовское море - сводка

Мариуполь: "азовцы" уничтожили 5 грузовиков и 2 БМД оккупантов

Все новости...
Киев
Украина может оцепить россиян в Буче и Ирпене - разведка Британии
США подтверждают отступление российской армии к востоку от Киева
В Киеве из-за обстрела оккупантов погибла российская журналистка
Последние новости
16:40
Российских инвесторов отрезают от выплат по иностранным бондам и акциям
16:32
Байден прибыл в польский город рядом с границей Украины
16:30
Украина за сутки получила рекордный объем гумпомощи
16:25
Хроника войны на Украине. 30-й день ОНЛАЙН
16:23
фотоПольская почта выпустила марки и конверты в поддержку Украины
16:17
Никакого консенсуса с Россией по 4 упомянутым Эрдоганом пунктам нет – Кулеба
16:05
Генштаб РФ обмолвился о потерях в Украине: цифры снова в 10 раз ниже
16:04
Яхта российского олигарха Мордашова после санкций возвращается домой во Владивосток
15:53
Россия снова изменила "цели спецоперации", угрожает штурмом облцентров
15:48
Как родителям обращаться с детьми во время войны – советы НСЗУ
Все новости...