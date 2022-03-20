Российская кампания по захвату Киева и крупных городов потерпела неудачу – ISW

У российской армии не хватило сил для взятия Киева, Харькова, Одессы и других больших городов, сообщают американские военные эксперты с института изучения войны (ISW).

Источник: доклад ISW

Детали: Кампания по захвату больших городов Украины войсками РФ провалилась.

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Кульминацией первоначальной российской кампании стало создание тупиковой ситуации. Российские силы окапываются на периферии Киева и в других местах, пытаясь укрепить политический контроль над территориями, которые они в настоящее время занимают.

Эксперты считают, что тупик, скорее всего, будет очень жестоким и кровавым, особенно если он затянется. Тупик — это не перемирие и не прекращение огня, это состояние войны, при котором каждая сторона проводит наступательные операции, принципиально не меняющие обстановки.

Эти операции могут быть очень разрушительными и привести к огромным жертвам.

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Они считают, что, если война в Украине зайдет в тупик, российские силы продолжат бомбить и обстреливать украинские города, опустошая их и убивая мирных жителей. Россияне могут надеяться сломить волю украинцев продолжать боевые действия в таких обстоятельствах, продемонстрировав неспособность Киева изгнать российские войска. Однако эксперты уверены, что в этом оккупанты потерпят неудачу.

Институт также считает, что россияне отказались от планов нападения на Одессу, по крайней мере, в ближайшее время.

Напомним: Глава Киевской городской военной администрации генерал Николай Жирнов уверен, что россиянам нужно собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти к столице, чтобы иметь возможность ее захватить.