Війна РФ: прямі переговори Зеленського з Путіним підтримують 74% українців, чверть - проти

Прямі переговори президента України Володимира Зеленського з президентом країни-агресора Володимиром Путіним щодо припинення війни підтримують 74% опитаних українців, чверть – не підтримують.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 18 березня

Дослівно: "Прямі переговори Зеленського з Путіним щодо припинення війни підтримують 74%, чверть – не підтримують.

Трохи більше прихильників прямих переговорів на Півдні й Сході, але і в інших регіонах також таких більшість".

Довідково: Соціологи опитали 18 березня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера 1000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо: В ніч на 24 лютого 2022 року Російська Федерація підступно завдала ударів по Україні з території Білорусі та почала рух військ за кількома напрямками кордону. Путін назвав це "спецоперацією", кінцеву мету якої російське кервіництво спочатку брехливо формулювало як "допомогу "Л/ДНР" потім як - "звільнення України від (невідомих) нацистів". Пізніше РФ почала озвучувати "лякалки", що Україна за підтримки США нібито розробляє "етнічно орієнтовану біологічну зброю" та навіть "ядерну зброю".

Росія порушує правила ведення війни, обстрілююци цивільну інфраструктуру та мирних мешканців України.