Війна РФ: прямі переговори Зеленського з Путіним підтримують 74% українців, чверть - проти
Прямі переговори президента України Володимира Зеленського з президентом країни-агресора Володимиром Путіним щодо припинення війни підтримують 74% опитаних українців, чверть – не підтримують.
Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 18 березня
Дослівно: "Прямі переговори Зеленського з Путіним щодо припинення війни підтримують 74%, чверть – не підтримують.
Трохи більше прихильників прямих переговорів на Півдні й Сході, але і в інших регіонах також таких більшість".
Довідково: Соціологи опитали 18 березня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера 1000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.
Нагадаємо: В ніч на 24 лютого 2022 року Російська Федерація підступно завдала ударів по Україні з території Білорусі та почала рух військ за кількома напрямками кордону. Путін назвав це "спецоперацією", кінцеву мету якої російське кервіництво спочатку брехливо формулювало як "допомогу "Л/ДНР" потім як - "звільнення України від (невідомих) нацистів". Пізніше РФ почала озвучувати "лякалки", що Україна за підтримки США нібито розробляє "етнічно орієнтовану біологічну зброю" та навіть "ядерну зброю".
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