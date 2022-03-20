Война РФ: прямые переговоры Зеленского с Путиным поддерживают 74% украинцев, четверть – против

Прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным по прекращению войны поддерживают 74% опрошенных украинцев, четверть – не поддерживают.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 18 марта

Дословно: "Прямые переговоры Зеленского с Путиным по прекращению войны поддерживают 74%, четверть – не поддерживают.

Чуть больше сторонников прямых переговоров на Юге и Востоке, но и в других регионах тоже таковых большинство".

Справка: Социологи опросили 18 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним: В ночь на 24 февраля 2022 года Российская Федерация коварно нанесла удары по Украине с территории Беларуси и начала движение войск по нескольким направлениям границы. Путин назвал это "спецоперацией", конечную цель которой российское руководство первоначально лживо формулировало как "помощь "Л/ДНР" затем как - "освобождение Украины от (неизвестных) нацистов".

Позже РФ начала озвучивать "срашилки", что Украина при поддержке США якобы разрабатывает "этнически ориентированное биологическое оружие" и даже "ядерное оружие".

Россия нарушает правила ведения войны, обстреливая гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Украины.