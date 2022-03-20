Перемир'я з РФ без виведення її військ з України є неприйнятним - соцопитування
Більшість опитаних українців вважають неприйнятним підписання тимчасового перемир’я з російським агресором без виведення військ РФ з України.
Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 18 березня
Дослівно: "Підписання тимчасового перемир’я з Росією без виведення її військ з території України на думку населення є неприйнятним (89%)".
Деталі: Віра у перемогу серед українців залишається на найвищому рівні: 93% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії.
Впевненість у перемозі переважає в усіх регіонах країни.
Довідково: Соціологи опитали 18 березня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера 1000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"