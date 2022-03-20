Перемир'я з РФ без виведення її військ з України є неприйнятним - соцопитування

Більшість опитаних українців вважають неприйнятним підписання тимчасового перемир’я з російським агресором без виведення військ РФ з України.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 18 березня

Дослівно: "Підписання тимчасового перемир’я з Росією без виведення її військ з території України на думку населення є неприйнятним (89%)".

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Деталі: Віра у перемогу серед українців залишається на найвищому рівні: 93% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії.

Впевненість у перемозі переважає в усіх регіонах країни.

Довідково: Соціологи опитали 18 березня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера 1000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

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Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.