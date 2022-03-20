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Перемирие с РФ без вывода ее войск из Украины неприемлемо - соцопрос

Валентина РоманенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 11:05
рисунок из проекта УП "Дети рисуют войну"

Большинство опрошенных украинцев считают неприемлемым подписание временного перемирия с российским агрессором без вывода войск РФ из Украины.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 18 марта

Дословно: "Подписание временного перемирия с Россией без вывода ее войск с территории Украины по мнению населения является неприемлемым (89%)".

 

Детали: Вера в победу среди украинцев остается на самом высоком уровне: 93% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России.

Уверенность в победе преобладает во всех регионах страны.

Справка: Социологи опросили 18 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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Темы: войнасоциология
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