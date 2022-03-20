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Еліти РФ хочуть ліквідувати Путіна, вже обрали наступника – розвідка

Роман ПетренкоНеділя, 20 березня 2022, 10:40
Еліти РФ хочуть ліквідувати Путіна, вже обрали наступника – розвідка
getty images

В середовищі російської бізнесово-політичної еліти формується група впливових осіб опозиційних до президента Володимира Путіна, які задумали його вбити, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Деталі: ГУР

Деталі: Якнайшвидше відсторонення Путіна від влади і відновлення економічних зв’язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні є метою цієї групи.

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Дослівно: "Певна частина російської політичної еліти РФ розглядає як наступника Путіна – директора ФСБ Олександра Бортникова. Саме Бортников останнім часом потрапив у немилість з боку російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти України.

Саме Бортников та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії.

Відомо, що Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення Путіна від влади. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороба, або інша "випадковість".

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Не виключено, що саме з цими процесами пов’язаний нещодавній "злив" розташування чеченських підрозділів на півночі Києва".

Більше деталей: Цей злив, вважає розвідка, може бути як для послаблення впливу Кадирова, так і спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ.

Теми: розвідкаПутінвійнаРосія
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