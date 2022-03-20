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Элиты РФ хотят ликвидировать Путина, уже выбрали преемника – разведка

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 марта 2022, 10:40
Элиты РФ хотят ликвидировать Путина, уже выбрали преемника – разведка
getty images

В среде российской бизнес-политической элиты формируется группа влиятельных лиц оппозиционных президенту Владимиру Путину, которые задумали его убить, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Детали: ГУР

Детали: Скорейшее отстранение Путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине является целью этой группы.

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Дословно: "Определенная часть российской политической элиты РФ рассматривает в качестве преемника Путина – директора ФСБ Александра Бортникова. Именно Бортников в последнее время попал в опалу со стороны российского диктатора. Официальная причина опалы руководителя ФСБ – роковые просчеты в войне против Украины.

Именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения и способность украинской армии.

Известно, что Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения Путина от власти. В частности, не исключается отравление, внезапная болезнь, или другая "случайность".

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Не исключено, что именно с этими процессами связан недавний "слив" расположения чеченских подразделений на севере Киева".

Больше деталей: Этот слив, считает разведка, может быть как для ослабления влияния Кадырова, так и попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства РФ.

Темы: разведкаПутинвойнаРосcия
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