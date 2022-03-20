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Підтримка вступу України до НАТО впала, але 86% за співпрацю з Альянсом – опитування

"Європейська правда"Неділя, 20 березня 2022, 11:22

Українці підтримують створення безпекового союзу з Польщею та Британією, помітно зменшують наміри щодо вступу до НАТО, але водночас виступають категорично проти припинення співпраці з Альянсом.

Про це свідчать результати репрезентативного опитування громадян України, оприлюднені соціологічною групою "Рейтинг".

Соціологи, зокрема, уперше після російського вторгнення поставили запитання щодо підтримки створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі, Великобританії. Про це українців вже питали у січні, коли Лондон вперше анонсував створення такого об’єднання.

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Відтоді підтримка зросла з 61% до 85%. Підтримка членства України у такому союзі є вищою, ніж підтримка членства України в НАТО – тиждень тому, у попередній хвилі опитування,  її рівень оцінювався у 72%, зазначають соціологи, і трохи знизився від початку березня. Варто зауважити утім, що група "Рейтинг" тут порівнює відмінні за змістом союзи, оскільки об’єднання з Польщею та Британією не передбачає спільного захисту чи інших безпекових гарантії.

Між тим, у останній хвилі опитування соціологи змінили запитання щодо членства в НАТО. І дали респондентам обирати між "вступом до Альянсу" і "реформуванням армії за стандартами Альянсу, без вступу". У цьому формулюванні 44% опитаних обрали перший варіант, 42% - другий варіант.

Абсолютна меншість, 7%, відповіли що "Україні взагалі не потрібно співпрацювати з НАТО". Це мінімальний показник за історію спостережень. Ще  7% респондентів не визначилися.

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Найбільше прихильників вступу серед західних, центральних областей, на Півдні та Сході – більше підтримують співпрацю поза членством в Альянсі, зазначає соціологічна компанія.

Опитування проведене 18 березня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, методом телефонного інтерв’ю. Вибірка – 1000 респондентів.

Як повідомлялося, на початку березня підтримка вступу України в ЄС і НАТО досягла історичного максимуму.

Також підтримка членства НАТО у Фінляндії зросла до рекордного рівня.

Теми: НАТО
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