Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Підтримка вступу України до НАТО впала, але 86% за співпрацю з Альянсом – опитування

"Європейська правда"Неділя, 20 березня 2022, 12:22

Українці підтримують створення безпекового союзу з Польщею та Британією, помітно зменшують наміри щодо вступу до НАТО, але водночас виступають категорично проти припинення співпраці з Альянсом.

Про це свідчать результати репрезентативного опитування громадян України, оприлюднені соціологічною групою "Рейтинг".

Соціологи, зокрема, уперше після російського вторгнення поставили запитання щодо підтримки створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі, Великобританії. Про це українців вже питали у січні, коли Лондон вперше анонсував створення такого об’єднання.

Відтоді підтримка зросла з 61% до 85%. Підтримка членства України у такому союзі є вищою, ніж підтримка членства України в НАТО – тиждень тому, у попередній хвилі опитування,  її рівень оцінювався у 72%, зазначають соціологи, і трохи знизився від початку березня. Варто зауважити утім, що група "Рейтинг" тут порівнює відмінні за змістом союзи, оскільки об’єднання з Польщею та Британією не передбачає спільного захисту чи інших безпекових гарантії.

Між тим, у останній хвилі опитування соціологи змінили запитання щодо членства в НАТО. І дали респондентам обирати між "вступом до Альянсу" і "реформуванням армії за стандартами Альянсу, без вступу". У цьому формулюванні 44% опитаних обрали перший варіант, 42% - другий варіант.

Абсолютна меншість, 7%, відповіли що "Україні взагалі не потрібно співпрацювати з НАТО". Це мінімальний показник за історію спостережень. Ще  7% респондентів не визначилися.

Найбільше прихильників вступу серед західних, центральних областей, на Півдні та Сході – більше підтримують співпрацю поза членством в Альянсі, зазначає соціологічна компанія.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Опитування проведене 18 березня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, методом телефонного інтерв’ю. Вибірка – 1000 респондентів.

Як повідомлялося, на початку березня підтримка вступу України в ЄС і НАТО досягла історичного максимуму.

Також підтримка членства НАТО у Фінляндії зросла до рекордного рівня.

Теми: НАТО
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українські захисники у Маріуполі ліквідували полковника Чорноморського флоту

Байден прибув до польського міста поблизу кордону з Україною

Жодного консенсусу з Росією по 4 згаданих Ердоганом пунктах немає – Кулеба

Росія знову змінила "цілі спецоперації", погрожує штурмом облцентрів

фотоРосійські олігархи масово розпродають свої літаки

Росія перекидає нових військових у Білорусь і катери в Азовське море - зведення

Усі новини...
НАТО
Росіяни втратили на війні з Україною до 40 тисяч солдатів – НАТО
НАТО надасть Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних та ядерних загроз
Лавров: Відправка миротворців в Україну стане прямим зіткненням Росії і НАТО
Останні новини
18:19
США послаблять митні обмеження проти Китаю на сотні товарів
18:02
Шольц заявив, що у Москві паніка через відмову ЄС від енергоносіїв з Росії
17:59
Не паліть траву: ДСНС врятували тварин, які ледь не загинули в пожежі
17:55
Газпром просить Індію платити за газ в євро
17:40
Російський військовий корабель обстріляв Санжійку на Одещині
17:37
Провідний виробник сантехніки Geberit припиняє роботу в РФ
17:35
Київщина: ЗСУ контролюють ситуацію, існує невелика напруга в районі Ірпеня
17:31
У РФ наполягають на неприйнятних для України вимогах
17:30
США готують план дій на випадок російських ударів на території НАТО
17:27
фотоУ Брюсселі сотні людей лягли на землю в пам’ять про загиблих жителів Маріуполя
Усі новини...