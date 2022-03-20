Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Поддержка членства Украины в НАТО упала, но 86% за сотрудничество с Альянсом – опрос

"Европейская правда"Воскресенье, 20 марта 2022, 11:22

Украинцы поддерживают союз Украины с Польшей и Британией, заметно уменьшили поддержку вступления в НАТО, но в то же время выступают категорически против прекращения сотрудничества с Альянсом.

Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса граждан Украины, обнародованные социологической групой "Рейтинг".

Социологи, в частности, впервые после российского вторжения задали вопрос поддержки создания военно-политического союза в составе Украины, Польши, Великобритании. Об этом украинцев уже спрашивали в январе, когда Лондон впервые анонсировал создание такого объединения.

Реклама:

С этого времени поддержка "союза трех" выросла с 61% до 85%. Поддержка членства Украины в таком союзе выше, чем поддержка членства Украины в НАТО – неделю назад, в предыдущей волне опроса, ее уровень оценивался в 72%, отмечают социологи, и немного снизился с начала марта. Следует отметить, что группа "Рейтинг" здесь сравнивает очень различные союзы, поскольку объединение с Польшей и Британией не предусматривает совместной защиты или других гарантий безопасности.

Между тем, в последней волне опроса социологи изменили формулировку вопроса по поводу  членства в НАТО, и дали респондентам возможность выбирать между "вступлением в Альянс" и "реформированием армии по стандартам Альянса, без вступления". В этой формулировке 44% опрошенных выбрали первый вариант, 42% – второй вариант.

Абсолютное меньшинство, 7%, ответили, что "Украине вообще не нужно сотрудничать с НАТО". Это минимальный показатель в истории наблюдений. Еще 7% респондентов не определились.

ВИДЕО ДНЯ

Больше всего сторонников вступления – в западных, центральных областях, на Юге и Востоке – больше поддерживают сотрудничество вне членства в Альянсе, отмечает социологическая компания.

Опрос проведен 18 марта среди населения Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонного интервью. Выборка – 1000 респондентов.

Как сообщалось, в начале марта поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО достигла исторического максимума.

Также выросла до рекордного уровня поддержка членства в НАТО в Финляндии.

Темы: НАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
НАТО
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
Все новости...
Реклама: