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Зеленський підписав указ про єдине мовлення на всіх каналах. У Порошенка обурюються

Роман КравецьНеділя, 20 березня 2022, 11:42

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану". 

Джерело: Сайт ОПУ, член фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький у Facebook, який є засновником каналу "Еспресо", коментар радника голови ОПУ Михайла Подоляка для УП

Деталі: Згідно з указом президента, в умовах воєнного стану забезпечується об’єднання усіх загальнонаціональних телеканалів на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації – цілодобовому марафоні "Єдині новини #UАразом".

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У свою чергу, депутат фракції "ЄС" Микола Княжицький розкритикував такий указ президента, заявивши, що це рішення є незаконним. 

Пряма мова Княжицького: "В ефірі мають право мовити лише "Інтер", Плюси, "Україна" і ICTV,  які роблять спільний марафон. 

Вороги у владі штовхають президента не на боротьбу з Росією 24, яку включили у Мелітополі, а на боротьбу з українськими патріотичними каналами, які на відміну від "Інтера", не підтримували ОПЗЖ і не прославляли агресора. Це незаконно і несправедливо".

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Деталі: Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в розмові з УП запевнив, що указ президента не передбачає закриття будь-яких телеканалів. 

Пряма мова Подоляка: "Мова йде тільки про необхідність підключення до єдиного загальнонаціонального телемарафону – повністю або частково. 

Але в каналів є певна творча свобода. Інша річ, що під час повноцінної війни має бути більш-менш єдина інформаційна політика в телепросторі". 

Теми: телебаченняРНБОЗеленськийЄвропейська солідарність
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