Зеленський підписав указ про єдине мовлення на всіх каналах. У Порошенка обурюються

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану".

Джерело: Сайт ОПУ, член фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький у Facebook, який є засновником каналу "Еспресо", коментар радника голови ОПУ Михайла Подоляка для УП

Деталі: Згідно з указом президента, в умовах воєнного стану забезпечується об’єднання усіх загальнонаціональних телеканалів на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації – цілодобовому марафоні "Єдині новини #UАразом".

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У свою чергу, депутат фракції "ЄС" Микола Княжицький розкритикував такий указ президента, заявивши, що це рішення є незаконним.

Пряма мова Княжицького: "В ефірі мають право мовити лише "Інтер", Плюси, "Україна" і ICTV, які роблять спільний марафон.

Вороги у владі штовхають президента не на боротьбу з Росією 24, яку включили у Мелітополі, а на боротьбу з українськими патріотичними каналами, які на відміну від "Інтера", не підтримували ОПЗЖ і не прославляли агресора. Це незаконно і несправедливо".

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Деталі: Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в розмові з УП запевнив, що указ президента не передбачає закриття будь-яких телеканалів.

Пряма мова Подоляка: "Мова йде тільки про необхідність підключення до єдиного загальнонаціонального телемарафону – повністю або частково.

Але в каналів є певна творча свобода. Інша річ, що під час повноцінної війни має бути більш-менш єдина інформаційна політика в телепросторі".