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Зеленский подписал указ о едином вещании на всех каналах. У Порошенка возмущаются

Роман КравецВоскресенье, 20 марта 2022, 12:42

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения".

Источник: Сайт ОПУ, член фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий в Facebook, являющийся основателем канала "Эспрессо", комментарий советника главы ОПУ Михаила Подоляка для УП

Детали: Согласно указу президента, в условиях военного положения обеспечивается объединение всех общенациональных телеканалов на единой информационной платформе стратегической коммуникации – круглосуточном марафоне "Единые новости #UАразом".

В свою очередь, депутат фракции "ЕС" Николай Княжицкий раскритиковал такой указ президента, заявив, что это решение является незаконным.

Прямая речь Княжицкого: "В эфире имеют право вещать только "Интер", Плюсы, "Украина" и ICTV, которые делают общий марафон.

Враги во власти толкают президента не на борьбу с Россией 24, которую включили в Мелитополе, а на борьбу с украинскими патриотическими каналами, которые в отличие от "Интера", не поддерживали ОПЗЖ и не прославляли агрессора. Это незаконно и несправедливо.

Детали: Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в разговоре с УП заявил, что указ президента не предусматривает закрытие каких-либо телеканалов.

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Прямая речь Подоляка: "Речь идет только о необходимости подключения к единому общенациональному телемарафону – полностью или частично.

Но у каналов есть определенная творческая свобода. Другое дело, что во время полноценной войны должна быть более-менее единая информационная политика в телепространстве".

Темы: телевидениеСНБОЗеленскийЕвропейская солидарность
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