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Через провали в наступі РФ почала застосовувати більш руйнівну артилерію - радник Єрмака

Валентина РоманенкоНеділя, 20 березня 2022, 12:41
Через провали в наступі РФ почала застосовувати більш руйнівну артилерію - радник Єрмака
Михайло Подоляк. фото ОП

Через провали в наступі на Україну російські окупанти почали застосовувати більш руйнівну артилерію та панічно шукають резерви живої сили.

Джерело: радник глави офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова: "25-й день війни. Через провали в наступі РФ перейшла до більш руйнівної артилерії: по мирних містах застосовуються системи "Кинджал" і "Бастіон".

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Також Росія панічно шукає резерви живої сили – стягує все з тихоокеанського напрямку та продовжує вмовляти країни ОДКБ".

Нагадаємо: Міноборони РФ заявило, що 18 лютого російські військові застосували гіперзвукові ракети комплексу "Кинджал" для знищення підземного військового складу на заході України.

Американські офіційні особи підтвердили, що Росія ще минулого тижня запустила проти України гіперзвукові ракети.

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20 березня російське Міноборони у своєму зведенні заявило нібито про ще один що з повітряного простору над Кримом – стверджувалося, що комплексами "Кинджал" знищено базу зберігання паливно-мастильних матеріалів у Миколаївській області.

Довідково: За даними російських ЗМІ, "Кинджал" - авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К.

За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км, при цьому гарантовано долаючи всі існуючі та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Теми: війнаРосія
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