Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ начала применять более разрушительную артиллерию – советник Ермака

Валентина РоманенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 12:41
РФ начала применять более разрушительную артиллерию – советник Ермака
Михаил Подоляк. фото ОП

Из-за провалов в наступлении на Украину российские оккупанты начали применять более разрушительную артиллерию и панически ищут резервы живой силы.

Источник: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь: "25-й день войны. Из-за провалов в наступлении РФ перешла к применению более разрушительной артиллерии: по мирным городам применяются системы "Кинжал" и "Бастион".

Реклама:

Также Россия панически ищет резервы живой силы – стягивает все с тихоокеанского направления и продолжает уговаривать страны ОДКБ".

Напомним: Минобороны РФ заявило, что 18 февраля российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада на западе Украины.

Американские официальные лица подтвердили, что Россия еще на прошлой неделе запустила против Украины гиперзвуковые ракеты.

ВИДЕО ДНЯ

20 марта российское Минобороны в своей сводке заявило якобы о еще одном ударе из воздушного пространства над Крымом – утверждалось, что комплексами "Кинжал" уничтожена база хранения горюче-смазочных материалов в Николаевской области.

Справка: По данным российских СМИ, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 – МиГ-31К.

По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
война
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
Последние новости
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
Все новости...
Реклама: