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РФ начала применять более разрушительную артиллерию – советник Ермака

Валентина РоманенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 13:41
Михаил Подоляк. фото ОП

Из-за провалов в наступлении на Украину российские оккупанты начали применять более разрушительную артиллерию и панически ищут резервы живой силы.

Источник: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь: "25-й день войны. Из-за провалов в наступлении РФ перешла к применению более разрушительной артиллерии: по мирным городам применяются системы "Кинжал" и "Бастион".

Также Россия панически ищет резервы живой силы – стягивает все с тихоокеанского направления и продолжает уговаривать страны ОДКБ".

Напомним: Минобороны РФ заявило, что 18 февраля российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада на западе Украины.

Американские официальные лица подтвердили, что Россия еще на прошлой неделе запустила против Украины гиперзвуковые ракеты.

20 марта российское Минобороны в своей сводке заявило якобы о еще одном ударе из воздушного пространства над Крымом – утверждалось, что комплексами "Кинжал" уничтожена база хранения горюче-смазочных материалов в Николаевской области.

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Справка: По данным российских СМИ, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 – МиГ-31К.

По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Темы: войнаРосcия
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