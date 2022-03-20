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У Бердянську люди вийшли на акцію проти окупації: їх почали бити та затримувати

Валентина РоманенкоНеділя, 20 березня 2022, 14:46
скриншот

У Бердянську Запорізької області 20 березня приблизно 200-250 людей вийшли на мирну акцію протесту проти російської окупації: військові РФ почали бити та затримувати мітингувальників.

Джерело: "Громадське" з посиланням на місцеву жительку та відео, яке вона надала

Деталі: Вказано, що люди зібралися на набережній міста. Під час акції вони тримали прапори України, співали пісні. Згодом вирушили центральною вулицею до виконкому, де сидять окупанти.

За словами учасниці акції, окупантів ставало дедалі більше, людей почали оточувати. Приблизно 60 учасників повернулись до набережної. Тоді людей почали валити на землю.

"Потім їх почали роздягати, обшукувати речі", — розповіла дівчина.

Крім того, російські окупанти стріляли у повітря.

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Усіх інших людей почали відтісняти, погрожуючи вистрелити в ноги, розповіла учасниця. Що зробили з тими, кого повалили та обшукували, невідомо. Ймовірно, їх затримали, оскільки поряд стояли два автозаки.

Що передувало: 28 лютого російські окупаційні війська тимчасово захопили район міста Бердянськ на березі Азовського моря. У місті щодня відбуваються акції протесту проти окупації.

Теми: Бердянськ
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