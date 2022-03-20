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У Бердянську люди вийшли на акцію проти окупації: їх почали бити та затримувати

Валентина РоманенкоНеділя, 20 березня 2022, 13:46
У Бердянську люди вийшли на акцію проти окупації: їх почали бити та затримувати
скриншот

У Бердянську Запорізької області 20 березня приблизно 200-250 людей вийшли на мирну акцію протесту проти російської окупації: військові РФ почали бити та затримувати мітингувальників.

Джерело: "Громадське" з посиланням на місцеву жительку та відео, яке вона надала

Деталі: Вказано, що люди зібралися на набережній міста. Під час акції вони тримали прапори України, співали пісні. Згодом вирушили центральною вулицею до виконкому, де сидять окупанти.

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За словами учасниці акції, окупантів ставало дедалі більше, людей почали оточувати. Приблизно 60 учасників повернулись до набережної. Тоді людей почали валити на землю.

"Потім їх почали роздягати, обшукувати речі", — розповіла дівчина.

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Крім того, російські окупанти стріляли у повітря.

Усіх інших людей почали відтісняти, погрожуючи вистрелити в ноги, розповіла учасниця. Що зробили з тими, кого повалили та обшукували, невідомо. Ймовірно, їх затримали, оскільки поряд стояли два автозаки.

Що передувало: 28 лютого російські окупаційні війська тимчасово захопили район міста Бердянськ на березі Азовського моря. У місті щодня відбуваються акції протесту проти окупації.

Теми: Бердянськ
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