В Бердянске люди вышли на акцию против оккупации: их стали избивать и задерживать

В Бердянске Запорожской области 20 марта около 200-250 человек вышли на мирную акцию протеста против российской оккупации: военные РФ начали избивать и задерживать митингующих.

Источник: "Громадське" со ссылкой на местную жительницу и видео, которое она предоставила

Детали: Указано, что люди собрались на набережной города. Во время акции они держали флаги Украины, пели песни. Впоследствии отправились по центральной улице к исполкому, где сидят оккупанты.

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По словам участницы акции, оккупантов становилось все больше, людей начали окружать. Приблизительно 60 участников вернулись в набережную. Тогда людей начали валить на землю.

"Потом их начали раздевать, обыскивать вещи", - рассказала девушка.

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Кроме того, российские оккупанты стреляли в воздух.

Всех других людей начали оттеснять, угрожая выстрелить в ноги, – рассказала участница. Что сделали с теми, кого повалили и обыскивали, неизвестно. Вероятно, их задержали, поскольку рядом стояли два автозака.

Что было ранее: 28 февраля стало известно, что российские оккупационные войска временно захватили район города Бердянск на берегу Азовского моря.

В городе каждый день проходят акции протеста против оккупации.