Солдати РФ масово відмовляються воювати, за це їм погрожують репресіями - розвідка

Так званих російських "відказників" – чоловіків, які відмовляються від участі війни проти України – командири окупаційних підрозділів РФ залякують репресіями проти родичів.

Джерело: українська розвідка

Деталі: Головне управління розвідки України виявило, що на Херсонщині та Миколаївщині в окупаційних підрозділах, які брали участь у бойових зіткненнях з українськими воїнами, різко збільшується кількість так званих "відказників".

Реклама:

Дослівно: "Побачивши реальну силу захисників України та зрозумівши свої найближчі перспективи, окупантів вже не цікавить легкий заробіток та можливість мародерства, які їм обіцяли перед вторгненням в Україну.

Воєнна розвідка України фіксує зростання відмов окупантів від подальшої участі у війні. Усвідомлюючи своє майбутнє, "освободители" також масово звертаються до своїх родичів з проханням посприяти їх поверненню додому. Командири окупаційних підрозділів намагаються ізолювати "відказників", які відмовляються від подальшої участі у війні від решти особового складу та тримати під охороною.

Залякують кримінальною відповідальністю та репресіями проти родичів.

ВІДЕО ДНЯ

В той же час на території країни-агресора після звернення родичів "відказників" до військових частин їх запевняють, що з солдатами все добре і вони перебувають на території Криму".

Важливо: ГУР МО вкотре наголошує, що за здійснення воєнних злочинів проти народу України всі винні будуть притягнуті до відповідальності. Українська сторона радить представникам окупаційних військ якнайшвидше складати зброю та шукати можливість здаватися в полон, оскільки це єдина можливість зберегти своє життя та уникнути репресій з боку російської влади.