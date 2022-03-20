Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Солдаты РФ массово отказываются воевать, за это им угрожают репрессиями - разведка

Светлана КизиловаВоскресенье, 20 марта 2022, 14:35

Так называемых российских "отказников" – мужчин, которые отказываются от участия войны против Украины – командиры оккупационных подразделений РФ запугивают репрессиями против родственников.

Источник: украинская разведка

Детали: Главное управление разведки Украины получило данные о том, что в Херсонской и Николаевской областях в оккупационных подразделениях, участвовавших в боевых столкновениях с украинскими воинами, резко увеличивается количество так называемых "отказников".

Реклама:

Дословно: "Увидев реальную силу защитников Украины и поняв ближайшие перспективы, оккупантов уже не интересует легкий заработок и возможность мародерства, которые им обещали перед вторжением в Украину.

Военная разведка Украины фиксирует рост отказов оккупантов от дальнейшего участия в войне. Осознавая свое будущее, "освободители" также массово обращаются к своим родственникам с просьбой посодействовать их возвращению домой. Командиры оккупационных подразделений пытаются изолировать "отказников", которые отказываются от дальнейшего участия в войне, от остального личного состава и держать их под стражей.

Угрожают уголовной ответственностью и репрессиями против родственников.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время на территории страны-агрессора после обращения родственников "отказников" в воинские части их уверяют, что с солдатами все хорошо и они находятся на территории Крыма".

Важно: ГУР МО в очередной раз отмечает, что за совершение военных преступлений против народа Украины все виновные будут привлечены к ответственности. Украинская сторона советует представителям оккупационных войск как можно скорее сложить оружие и искать возможность сдаваться в плен, поскольку это единственная возможность сохранить свою жизнь и избежать репрессий со стороны российских властей.

Темы: РосcиявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Росcия
Спортсменам из РФ и Беларуси разрешили соревноваться в водных видах спорта
Кулеба объяснил, как выглядит путь к дипломатии с РФ
Ким Чен Ын скоро поедет к Путину, чтобы обсудить поставки оружия в РФ – NYT
Последние новости
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
Все новости...
Реклама: