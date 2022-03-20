Солдаты РФ массово отказываются воевать, за это им угрожают репрессиями - разведка

Так называемых российских "отказников" – мужчин, которые отказываются от участия войны против Украины – командиры оккупационных подразделений РФ запугивают репрессиями против родственников.

Источник: украинская разведка

Детали: Главное управление разведки Украины получило данные о том, что в Херсонской и Николаевской областях в оккупационных подразделениях, участвовавших в боевых столкновениях с украинскими воинами, резко увеличивается количество так называемых "отказников".

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Дословно: "Увидев реальную силу защитников Украины и поняв ближайшие перспективы, оккупантов уже не интересует легкий заработок и возможность мародерства, которые им обещали перед вторжением в Украину.

Военная разведка Украины фиксирует рост отказов оккупантов от дальнейшего участия в войне. Осознавая свое будущее, "освободители" также массово обращаются к своим родственникам с просьбой посодействовать их возвращению домой. Командиры оккупационных подразделений пытаются изолировать "отказников", которые отказываются от дальнейшего участия в войне, от остального личного состава и держать их под стражей.

Угрожают уголовной ответственностью и репрессиями против родственников.

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В то же время на территории страны-агрессора после обращения родственников "отказников" в воинские части их уверяют, что с солдатами все хорошо и они находятся на территории Крыма".

Важно: ГУР МО в очередной раз отмечает, что за совершение военных преступлений против народа Украины все виновные будут привлечены к ответственности. Украинская сторона советует представителям оккупационных войск как можно скорее сложить оружие и искать возможность сдаваться в плен, поскольку это единственная возможность сохранить свою жизнь и избежать репрессий со стороны российских властей.