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Порцію шпигунів-диверсантів затримали прикордонники Харківщини

Валентина РоманенкоНеділя, 20 березня 2022, 16:04
ілюстративне фото ДПСУ

На Харківщині прикордонники викрили двох ворожих агентів.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: На одному з контрольних постів Харкова прикордонники затримали громадянина України, який керував автомобілем "Тойота" без належних документів та посвідчення водія.

Чоловік за кермом переконував, що він волонтер і автомобіль у нього "волонтерський", а от пояснити чому транспортний засіб розшукується, як викрадений, кермувальник не зміг.

В іншому випадку, в лісосмузі одного з населених пунктів Харківщини військовослужбовці Держприкордонслужби виявили особу у військовій формі одягу, яка здійснювала збір інформації щодо розташування Сил оборони. Зрозумівши, що його викрили, шпигун почав тікати і зупинився, лише почувши стрільбу позаду.

Під час  затримання втікач намагався чинити опір, тож прикордонники застосували до нього фізичну силу.

Обидвох затриманих осіб передали компетентним органам.

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Теми: Харківська областьПрикордонна службадиверсанти
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