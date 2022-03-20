Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Порцію шпигунів-диверсантів затримали прикордонники Харківщини

Валентина РоманенкоНеділя, 20 березня 2022, 15:04
Порцію шпигунів-диверсантів затримали прикордонники Харківщини
ілюстративне фото ДПСУ

На Харківщині прикордонники викрили двох ворожих агентів.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: На одному з контрольних постів Харкова прикордонники затримали громадянина України, який керував автомобілем "Тойота" без належних документів та посвідчення водія.

Реклама:

Чоловік за кермом переконував, що він волонтер і автомобіль у нього "волонтерський", а от пояснити чому транспортний засіб розшукується, як викрадений, кермувальник не зміг.

В іншому випадку, в лісосмузі одного з населених пунктів Харківщини військовослужбовці Держприкордонслужби виявили особу у військовій формі одягу, яка здійснювала збір інформації щодо розташування Сил оборони. Зрозумівши, що його викрили, шпигун почав тікати і зупинився, лише почувши стрільбу позаду.

Під час  затримання втікач намагався чинити опір, тож прикордонники застосували до нього фізичну силу.

ВІДЕО ДНЯ

Обидвох затриманих осіб передали компетентним органам.

Теми: Харківська областьПрикордонна службадиверсанти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Харківська область
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: