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Порцию шпионов-диверсантов задержали пограничники Харьковской области

Валентина РоманенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 15:04
Порцию шпионов-диверсантов задержали пограничники Харьковской области
иллюстративное фото ГПСУ

В Харьковской области пограничники разоблачили двух вражеских агентов.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: На одном из контрольных постов Харькова пограничники задержали гражданина Украины, управлявшего автомобилем "Тойота" без надлежащих документов и водительских прав.

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Мужчина за рулем убеждал, что он волонтер и автомобиль у него "волонтерский", а вот объяснить почему транспортное средство разыскивается, как угнанное, водитель не смог.

В другом случае, в лесополосе одного из населенных пунктов Харьковщины военнослужащие Госпогранслужбы обнаружили личность в военной форме одежды, осуществлявшую сбор информации о расположении Сил обороны. Поняв, что он изобличен, шпион начал убегать и остановился, только услышав стрельбу сзади.

Во время задержания беглец пытался сопротивляться, поэтому пограничники применили к нему физическую силу.

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Оба задержанных лица были переданы компетентным органам.

Темы: Харьковская областьПограничная службадиверсанты
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